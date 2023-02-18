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ضمن منافسات دوري روشن

ظهور لافت لـ كريستيانو رونالدو ضد التعاون

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
ظهور لافت لـ كريستيانو رونالدو ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواجهة التعاون، ليكون الأفضل في المباراة.

أرقام كريستيانو رونالدو

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام كريستيانو رونالدو ضد التعاون، حيث منحته أعلى تقييم في المباراة بـ8.2 درجة.

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كرريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

وقدم كريستيانو رونالدو تمريرتين حاسمتين، وقام بـ26 تمريرة ناجحة بنسبة 74%، وكان الأكثر صناعة للفرص بـ4 فرص، والأكثر تسديدًا بـ4 تسديدات، بينهم 3 على المرمى، ولديه 3 مراوغات ناجحة من أصل 5، و7 التحامات من 12.

كما رفع كريستيانو رونالدو عدد مساهماته التهديفية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 7، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، بواقع هدف ضد الفتح وسوبر هاتريك في شباك الوحدة، وصنع ثنائية أمام التعاون.

كرريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد التعاون

ولعب النصر ضد التعاون بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 40 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

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