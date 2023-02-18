ظهور لافت لـ كريستيانو رونالدو ضد التعاون

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواجهة التعاون، ليكون الأفضل في المباراة.
واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام كريستيانو رونالدو ضد التعاون، حيث منحته أعلى تقييم في المباراة بـ8.2 درجة.
وقدم كريستيانو رونالدو تمريرتين حاسمتين، وقام بـ26 تمريرة ناجحة بنسبة 74%، وكان الأكثر صناعة للفرص بـ4 فرص، والأكثر تسديدًا بـ4 تسديدات، بينهم 3 على المرمى، ولديه 3 مراوغات ناجحة من أصل 5، و7 التحامات من 12.
كما رفع كريستيانو رونالدو عدد مساهماته التهديفية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 7، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، بواقع هدف ضد الفتح وسوبر هاتريك في شباك الوحدة، وصنع ثنائية أمام التعاون.
ولعب النصر ضد التعاون بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 40 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.