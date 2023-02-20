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معظمها في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة

ظهور 10 ملايين وظيفة جديدة في القريب العاجل

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
ظهور 10 ملايين وظيفة جديدة في القريب العاجل
المواطن - فريق التحرير

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أفاد المستشار في الاتصال المؤسسي محمد المسعودي، أن العالم سيشهد في المستقبل 10 ملايين وظيفة في القريب العاجل، مضيفًا تم التوصل إلى 32 وظيفة جديدة، حتى الآن.

الذكاء الاصطناعي

وأضاف محمد المسعودي، في برنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، أن معظمها في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وأردف المستشار في الاتصال المؤسسي أن الذكاء الاصطناعي هو من يسير العالم في عدة قطاعات، كما سيوفر العديد من الوظائف.

تشات جي بي تي

واكتسبت أداة الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، أول مليون مستخدم بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي، وفقًا للمعلومات الواردة من الخدمة نفسها.

وتمكن روبوت المحادثة “تشات جي بي تي” الذي أنتجته شركة “أوبن إيه آي” الناشئة في كاليفورنيا، من أن يجتاز ولكن بصعوبة امتحانات إحدى كليات الحقوق الأمريكية بعدما كتب نصوصًا عن موضوعات عدة كالقانون الدستوري والضرائب.

وتثير براعة روبوت الدردشة الذي يتغذى من كميات كبيرة من البيانات المنشورة على الإنترنت ويستطيع كتابة نصوص ردًّا على أسئلة بسيطة، إعجاب العديد من مستخدمي الإنترنت، ولكن أيضًا مخاوفهم.

أهم مميزاته

ووُضع روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي والذي يمكنه إنتاج نصوص تشبه الكتابة البشرية، في جميع أنواع الاستخدامات، بدءًا من كتابة القصص القصيرة والنثر والموسيقى والأوراق البحثية إلى برمجة الكود الأساسي للتطبيقات وحل مشكلات الرياضيات والقيام بالترجمات.

من جانبه، حذر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT” يمكن أن تحل محل الأشخاص في الوظائف.

استثمارات بالملايين

بدورها، أكدت مايكروسوفت أمس، استثمارًا بملايين الدولارات في شركة OpenAI الأمريكية، صانعة “ChatGPT”.

على الجانب الآخر، أعدت شركة البيانات الألمانية “Statista”، رسمًا بيانيًّا، عن المدة التي استغرقتها أكثر التطبيقات شيوعًا على الإنترنت قبل الوصول إلى علامة المليون مستخدم.

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