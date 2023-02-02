عائلة الطفل المغربي ريان تُرزق بمولود جديد بذكرى وقوعه بالبئر

يصادف يوم 6 فبراير 2023 الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون شمال البلاد، في حادثة لقيت تفاعلًا واسعًا محليًّا وعربيًّا وعالميًّا.

وتزامنًا مع اقتراب هذه الذكرى الأليمة، حل الفرح وسط عائلة ريان من جديد حيث رزقت بمولود ذكر.

وبحسب وسائل الإعلام المغربية، وضعت الأم وسيمة خرشيش ابنًا في المستشفى المحلي بمدينة تطوان شمال المغرب.

وكان الديوان المغربي قد أعلن يوم 6 فبراير 2022، وفاة ريان الذي سقط في بئر، وبقي 5 أيام في ظلماتها وسط ترقب على مستوى العالم لعمليات الإنقاذ المعقدة.

وسقط الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، في بئر ذات قطر ضيق يصعب النزول فيها، بينما كان يلعب حولها.

فيما تحولت قصته إلى قضية رأي عام وأثارت مأساته اهتمامًا وتعاطفًا على نطاق واسع في المغرب والعالم العربي وخارجه.

وتفاعل مغردون في المغرب مع المفارقات الغريبة، حيث قال اليوتيوبر معاذ عبر حسابه الرسمي على تويتر: اليوم ذكرى مرور سنة على تاريخ حادثة سقوط الطفل المغربي ريان في البير ووفاته، لا تنسونه من دعواتكم وأيضًا اليوم وهو نفس تاريخ وفاة ريان أمه وأبوه الله رزقهم بمولود جديد.