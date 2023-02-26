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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- قبل قليل- إيداع الدعم السكني لشهر فبراير.
ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم لليوم الأحد، حيث صادف يوم 24 إجازة رسمية.
وتتواصل عملية إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين عن شهر فبراير 2023 منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
يذكر أنه في إطار الحرص على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، تقرر إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر.
وفي وقت سابق قال الصندوق العقاري: إن حالات وقف الدعم أو تعليقه لبعض مستفيدي البناء الذاتي تشمل الآتي:
الالتزام بمباشرة البدء بالبناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
سداد الأقساط بشكل منتظم.
تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الدعم من خلال الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى موقع الصندوق العقاري عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد.
الانتقال إلى برنامج سكني ثم انقر فوق التحقق من الأهلية للدعم.
أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على الاستعلام.