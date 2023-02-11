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ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

وصول الطائرة السعودية الإغاثية السادسة لمطار غازي عنتاب التركي

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
وصول الطائرة السعودية الإغاثية السادسة لمطار غازي عنتاب التركي
المواطن - فريق التحرير

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وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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الجسر الإغاثي السعودي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

 

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