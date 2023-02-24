Icon

5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر Icon الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” Icon موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال Icon أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا Icon متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ Icon عراقية تضع 4 توائم في عملية قيصرية Icon ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي Icon إسماعيل أبو السباع بعمر الـ95 يستقبل زوار المدينة المنورة بالقهوة والتمر منذ 40 عامًا Icon الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا Icon ترتيب دوري روشن بعد تعادل التعاون والاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
تعرض السكان للأمطار المتجمدة والجليد

عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستمر عاصفة شتوية كبيرة ممتدة في جلب الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية والجليد من كاليفورنيا إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

مليون أسرة

ووفقًا لـ”PowerOutage.us”، الذي يتتبع حالات الانقطاع، انقطعت الكهرباء عن نحو مليون أسرة في أنحاء البلاد حتى الساعة الواحدة (بالتوقيت المحلي) بعد ظهر أمس الخميس، حيث تعرض السكان للأمطار المتجمدة والجليد.

وتتساقط الثلوج بمعدلات غزيرة تبلغ 1- 2 بوصة في الساعة بالقرب من البحيرات العظمى، وتتحد مع رياح 40- 50 ميلًا في الساعة.

اضطرابات السفر

وبحسب موقع “NPR” الأمريكي، سيؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة ستشمل اضطرابات كبيرة في السفر والبنية التحتية والثروة الحيوانية والترفيه.

وواجهت المطارات عبر الغرب الأوسط، بما في ذلك مينيابوليس وشيكاغو وميلووكي وديترويت عددًا كبيرًا من الإلغاءات.

ويوم الأربعاء، تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة وتأخير 5200 رحلة إضافية، ويوم الخميس، تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة وتأجيل ما يقرب من 10000، وفقًا لـ”FlightAwre”.

فيضانات مفاجئة

وتسببت العاصفة أيضًا في تساقط ثلوج كثيفة في بورتلاند وأجزاء من كاليفورنيا.

بالإضافة إلى تساقط الثلوج في الجبال، يتوقع هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا وتم التحذير من “زيادة خطر حدوث فيضانات مفاجئة” ابتداء من صباح الجمعة وحتى السبت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة

الرياضة
4 نصائح قبل شراء عقار جديد
السعودية اليوم

4 نصائح قبل شراء عقار جديد

السعودية اليوم
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من...

السعودية اليوم
إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة
السعودية اليوم

إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر وعيه ونشكره
السعودية اليوم

الحياة الفطرية لـ شاب أنقذ قنفذًا: نقدر...

السعودية اليوم
فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم
صحة وطب‎

فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط...

صحة وطب‎
شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له
مشاهير

شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب...

مشاهير
الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان أفضل
آخر الاخبار

الكسار عن خسارة الفيصلي الآسيوية: كان بالإمكان...

آخر الاخبار