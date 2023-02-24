عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء

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تستمر عاصفة شتوية كبيرة ممتدة في جلب الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية والجليد من كاليفورنيا إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.
ووفقًا لـ”PowerOutage.us”، الذي يتتبع حالات الانقطاع، انقطعت الكهرباء عن نحو مليون أسرة في أنحاء البلاد حتى الساعة الواحدة (بالتوقيت المحلي) بعد ظهر أمس الخميس، حيث تعرض السكان للأمطار المتجمدة والجليد.
وتتساقط الثلوج بمعدلات غزيرة تبلغ 1- 2 بوصة في الساعة بالقرب من البحيرات العظمى، وتتحد مع رياح 40- 50 ميلًا في الساعة.
وبحسب موقع “NPR” الأمريكي، سيؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة ستشمل اضطرابات كبيرة في السفر والبنية التحتية والثروة الحيوانية والترفيه.
وواجهت المطارات عبر الغرب الأوسط، بما في ذلك مينيابوليس وشيكاغو وميلووكي وديترويت عددًا كبيرًا من الإلغاءات.
ويوم الأربعاء، تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة وتأخير 5200 رحلة إضافية، ويوم الخميس، تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة وتأجيل ما يقرب من 10000، وفقًا لـ”FlightAwre”.
وتسببت العاصفة أيضًا في تساقط ثلوج كثيفة في بورتلاند وأجزاء من كاليفورنيا.
بالإضافة إلى تساقط الثلوج في الجبال، يتوقع هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا وتم التحذير من “زيادة خطر حدوث فيضانات مفاجئة” ابتداء من صباح الجمعة وحتى السبت.