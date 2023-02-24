Icon

لا أهداف في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول Icon التعادل يحسم مباراة الأهلي ضد صن داونز Icon رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي Icon مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في أمريكا Icon جماهير الاتحاد تُكذّب أنباء إقالة نونو سانتو Icon رودي جارسيا لـ “المواطن”: النصر تأثر سلبًا بنقص الأكسجين في مباراة ضمك Icon احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية Icon سياسي أمريكي: واشنطن فقدت جرأتها بسبب بايدن Icon الفراعنة يودعون أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مصر والسنغال Icon بوليفارد رياض سيتي تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ62 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
تعرض السكان للأمطار المتجمدة والجليد

عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تستمر عاصفة شتوية كبيرة ممتدة في جلب الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية والجليد من كاليفورنيا إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

مليون أسرة

ووفقًا لـ”PowerOutage.us”، الذي يتتبع حالات الانقطاع، انقطعت الكهرباء عن نحو مليون أسرة في أنحاء البلاد حتى الساعة الواحدة (بالتوقيت المحلي) بعد ظهر أمس الخميس، حيث تعرض السكان للأمطار المتجمدة والجليد.

وتتساقط الثلوج بمعدلات غزيرة تبلغ 1- 2 بوصة في الساعة بالقرب من البحيرات العظمى، وتتحد مع رياح 40- 50 ميلًا في الساعة.

اضطرابات السفر

وبحسب موقع “NPR” الأمريكي، سيؤدي ذلك إلى تأثيرات كبيرة ستشمل اضطرابات كبيرة في السفر والبنية التحتية والثروة الحيوانية والترفيه.

وواجهت المطارات عبر الغرب الأوسط، بما في ذلك مينيابوليس وشيكاغو وميلووكي وديترويت عددًا كبيرًا من الإلغاءات.

ويوم الأربعاء، تم إلغاء أكثر من 1600 رحلة وتأخير 5200 رحلة إضافية، ويوم الخميس، تم إلغاء أكثر من 1700 رحلة وتأجيل ما يقرب من 10000، وفقًا لـ”FlightAwre”.

فيضانات مفاجئة

وتسببت العاصفة أيضًا في تساقط ثلوج كثيفة في بورتلاند وأجزاء من كاليفورنيا.

بالإضافة إلى تساقط الثلوج في الجبال، يتوقع هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا وتم التحذير من “زيادة خطر حدوث فيضانات مفاجئة” ابتداء من صباح الجمعة وحتى السبت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • نايف يحي

    لتواصل

إقرأ المزيد

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب
الرياضة

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب

الرياضة
وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف التخصصات
السعودية اليوم

وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف...

السعودية اليوم
خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية
العالم

خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية

العالم
موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو
العالم

وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق...

العالم
خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم
العالم

خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل...

العالم
معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة
الرياضة

معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة

الرياضة
حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام
السعودية اليوم

حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات...

السعودية اليوم