عاصفة مدمرة تشل حركة 48 ولاية بأمريكا

ضربت عاصفة شتوية 48 ولاية في أمريكا بشكل مستمر، وتسببت في ظهور أسوأ الآثار في الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الغربي للبلد، كما أدت أيضًا إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص.

وبحسب أسوشيتد برس، أدى الهواء الجليدي وتساقط الثلوج إلى قطع الأشجار وخطوط الكهرباء في ميتشغان، مما ترك ما يقرب من 749000 عميل بدون كهرباء، بينما وصل إجمالي الانقطاعات بسبب الجليد والرياح العاتية والثلوج الكثيفة في جميع أنحاء البلد إلى ما يقرب من مليون شخص.

وقد امتدت تنبيهات وتحذيرات العواصف الشتوية والعواصف الثلجية من ولاية أوريغون جنوبا إلى حدود كاليفورنيا مع المكسيك، وتأثرت مدينة بورتلاند بولاية أوريغون بشدة بالثلوج، ووصل ارتفاع الثلوج المتراكمة إلى أكثر من 27 سنتمترا.

فيضانات وعواصف منتظرة

وفي الوقت نفسه، أُصيبت طرق كاليفورنيا بالشلل ويزيد فيها خطر الانهيارات الثلجية، وتعطلت حركة المرور وحوصر سائقو السيارات على الطرق السريعة، وبعضهم قضى الليل في سياراته.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار مشاكل الظروف الجوية من الجليد والثلج والأمطار المتجمدة حتى نهاية الأسبوع.

إغلاق المدارس وتعطل حركة الطيران

وتم إغلاق عشرات المدارس، كما ساهم الطقس في ازدحام المطارات، حيث تم إيقاف أكثر من 2000 رحلة جوية وتأخرت 14 ألف أخرى في جميع أنحاء أمريكا، أمس الخميس.

وقال رئيس محطة الكهرباء DTE Electric، تريفور لوير: الآن نحن نخشى العواصف الجليدية كما لا نخشى شيئًا آخر، لم نشهد عاصفة جليدية في الخمسين عامًا الماضية أثرت على بنيتنا التحتية مثل هذا الشكل.