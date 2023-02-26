عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا

قال مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، الدكتور فاروق الباز، إن زلزال تركيا وسوريا كشف عن تحرك بسيط لشبه الجزيرة العربية شرقًا.



وأضاف أن الهزات الارتدادية قد تستمر لشهر ولكن بسيطة للغاية ولا يمكن أن يشعر بها سواء الحيوان أو الإنسان، مؤكدًا أن مصر بعيدة كل البعد على حزام الزلازل.

اتساع وتحرك البحر الأحمر

وتابع أن ما نشهده مؤخرًا هو عبارة عن هزات ارتدادية طبيعية بسبب زلزال تركيا، وقال: زلزال شرق المتوسط يخبرنا أن شبه الجزيرة العربية تحركت بعض الشيء حيث يؤدي ذلك لاتساع وتحرك البحر الأحمر.

وأشار خلال لقاء تلفزيوني إلى أن هذا يعني أن البحر الأحمر به فالق يفصل كتلة شبه الجزيرة العربية عن كتلة إفريقيا وعندما تتحرك شبة الجزيرة شرقًا لا تؤثر على مصر، مضيفًا أن التحرك يكون بواقع 2 سم وهي مسافة بسيطة جدًا لا تؤثر.

الفالق لن يُحدث زلزالًا

وتابع: هذا الفالق لا يستطيع أن يُحدث زلزالًا؛ لأنه يباعد بين الكتلتين شبه الجزيرة وإفريقيا مقارنة بزلزال تركيا حيث تحركت كتلتين على بعضهما.