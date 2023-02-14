السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها
روى الإعلامي فيصل العبدالكريم، قصة عامل تركي كان مقيمًا بالرياض، حصل على إجازة للسفر إلى بلاده، وبعد ذلك حدث الزلزال.
الإعلامي فيصل العبدالكريم يروي قصة عامل تركي مقيم بالرياض حصل على إجازة ليحتفل بمولوده الجديد فراح وعائلته ضحايا الزلزال@f_alabdulkarim#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/k2sF3HNPAz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 14, 2023
وقال العبدالكريم، خلال برنامج يا هلا: إن العامل التركي حصل على إجازة وسافر إلى بلاده ليحتفل بمولوده الجديد منذ شهر تقريبًا.
وأشار إلى أن العامل التركي توفي هو وباقي أفراد عائلته، بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.
أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى نحو 32 ألف شخص، وقد نقلت وكالة الأناضول، عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 31974 شخصًا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أن نحو 20 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال، مضيفًا أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا وعدد كبير منهم غادر المستشفيات بعد تلقّي العلاج.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، مما يترك ملايين الأشخاص في خطر التشرد، وما يزيد الوضع خطورة هو درجات حرارة الطقس المتجمدة حاليًّا.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تضرر المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
وتمكن رجال الإنقاذ بالفعل من انتشال بعض الأشخاص رغم مرور ما يقارب 198 ساعة، ولكن بالطبع تتضاءل أرقام الناجين بسبب انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة في تلك الظروف.