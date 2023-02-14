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ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى نحو 32 ألف شخص

عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال
المواطن - فريق التحرير

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روى الإعلامي فيصل العبدالكريم، قصة عامل تركي كان مقيمًا بالرياض، حصل على إجازة للسفر إلى بلاده، وبعد ذلك حدث الزلزال.

وقال العبدالكريم، خلال برنامج يا هلا: إن العامل التركي حصل على إجازة وسافر إلى بلاده ليحتفل بمولوده الجديد منذ شهر تقريبًا.

وأشار إلى أن العامل التركي توفي هو وباقي أفراد عائلته، بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.

32 ألف قتيل

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى نحو 32 ألف شخص، وقد نقلت وكالة الأناضول، عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 31974 شخصًا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أن نحو 20 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال، مضيفًا أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا وعدد كبير منهم غادر المستشفيات بعد تلقّي العلاج.

تتضرر آلاف المباني

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، مما يترك ملايين الأشخاص في خطر التشرد، وما يزيد الوضع خطورة هو درجات حرارة الطقس المتجمدة حاليًّا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تضرر المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.

استمرار أعمال الإنقاذ

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

وتمكن رجال الإنقاذ بالفعل من انتشال بعض الأشخاص رغم مرور ما يقارب 198 ساعة، ولكن بالطبع تتضاءل أرقام الناجين بسبب انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة في تلك الظروف.

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