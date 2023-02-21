اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة لقطات لشاب سوري ينجو من الموت مرتين تحت أنقاض الزلزال عامل كشري مصري يفتتح مركزًا طبيًا لعلاج المرضى السفير نقلي: ندعم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد الإعلامي حمد المحمود: الخامات الإعلامية السعودية قوية وقادرة على إحداث فرق عالميًّا كورونادو باقٍ في الاتحاد موسمين الفنان عبدالعظيم الضامن: مسابقة المهارات الثقافية تبني جيلًا موهوبًا حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار ماء البحر لحظة تعثر أحد أفراد فريق بايدن وسقوطه من سلم طائرة الرئاسة
أقدم عامل كشري مصري على افتتاح مركز طبي لعلاج المرضى، تحت مسمى مركز الرحمة للعلاج بالطب التكميلي.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، انتشرت خلال الساعات الماضية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المصريين أصحاب الأمراض المزمنة إلى الاستفادة بخبرات المركز الطبية.
وبحسب الصور المتداولة، ظهر صاحب المركز في صور مرتديًا ملابس الأطباء، وأمامه مجسم لهيكل عظمي و”سماعة” طبية.
ويقدم المركز عددًا من الخدمات العلاجية والوصفات الطبية، والبلازما لعلاج الثعلبة وخشونة الركبة، ومشاكل الفقرات، ومفصل الكتف، كما يقدم تمارين الإطالات، والحجامة، والمساج العلاجي، والعناية الكاملة للجسم.
وفي الوقت نفسه، نفى الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس حصول عامل الكشري على مؤهل طبي، أو تصريح لممارسة النشاط الطبي من نقابة الأطباء، أو عضويته بالنقابة.
وأشار إلى أن النقابة تنسق حاليًا مع مديرية الشؤون الصحية بالسويس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المركز غير المعتمد.