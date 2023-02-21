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مرتديًا ملابس الأطباء وأمامه مجسم لهيكل عظمي

عامل كشري مصري يفتتح مركزًا طبيًا لعلاج المرضى

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
عامل كشري مصري يفتتح مركزًا طبيًا لعلاج المرضى
المواطن - فريق التحرير

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أقدم عامل كشري مصري على افتتاح مركز طبي لعلاج المرضى، تحت مسمى مركز الرحمة للعلاج بالطب التكميلي.

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تفاصيل الوقعة

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، انتشرت خلال الساعات الماضية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المصريين أصحاب الأمراض المزمنة إلى الاستفادة بخبرات المركز الطبية.

وبحسب الصور المتداولة، ظهر صاحب المركز في صور مرتديًا ملابس الأطباء، وأمامه مجسم لهيكل عظمي و”سماعة” طبية.

خدمات علاجية

ويقدم المركز عددًا من الخدمات العلاجية والوصفات الطبية، والبلازما لعلاج الثعلبة وخشونة الركبة، ومشاكل الفقرات، ومفصل الكتف، كما يقدم تمارين الإطالات، والحجامة، والمساج العلاجي، والعناية الكاملة للجسم.

وفي الوقت نفسه، نفى الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس حصول عامل الكشري على مؤهل طبي، أو تصريح لممارسة النشاط الطبي من نقابة الأطباء، أو عضويته بالنقابة.

الإجراءات القانونية

وأشار إلى أن النقابة تنسق حاليًا مع مديرية الشؤون الصحية بالسويس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المركز غير المعتمد.

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