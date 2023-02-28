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أكد أنه لم يعرف المصور

عايد الشمري يكشف تفاصيل تصوير مقطع قصيدته لابنته

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
عايد الشمري يكشف تفاصيل تصوير مقطع قصيدته لابنته
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المواطن عايد الشمري، مجددًا في مقطع فيديو من داخل محل لبيع الذهب، حيث كشف خلاله تفاصيل الفيديو الذي التقط له مع ابنته ياسمين في يوم التأسيس، حيث خطف الأنظار بعدما ألقى كلمات مؤثرة في حب الوطن، كما نظم أبياتًا من الشعر في ابنته الوحيدة التي رافقته من حائل إلى الرياض للمشاركة في تلك الفعاليات.

تفاصيل تصوير الفيديو

وقال الشمري في الفيديو الجديد إنه يشكر كل من دعا له بعد فيديو يوم التأسيس، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف مصور الفيديو عندما جاء لتصويره.

وأوضح “كنت جالسًا في الحديقة أفرح بنيتي بيوم التأسيس، وجاني الرجل هذا ألقى السلام وقال يا عم ممكن أصور قلتله تعال وأخبرته إني عندي قصيدة في بنتي لأقولها”.

ولفت إلى أنه لم يتعلم القراءة والكتابة في المدارس ولكنه تعلمها من التجارب في مدرسة الحياة، مشيرًا إلى أنه تأخر في الزواج بسبب ظروف صحية ومادية وآخر شيء رزقه الله بابنته التي وصفها بأنها أميرة ملأت عليه الدنيا.

ليس لها مثيل

وكان الشمري قد وصف ابنته في مقطع الفيديو للاحتفال بيوم التأسيس، بأنها ليس لها مثيل ولا شبيه في عدة أبيات شعرية من بينها قوله:

يا ناس لو اٍن غلاها بالأوزان
يرجح بميزان الجبال الثقيلة
جبال آجا وجبال سلمى
ورمان وطويق والنسمة

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب وتفاعل من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعين الله أن يحفظ له ابنته ويكرمه ويطعمه برها.

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