Icon

هزة أرضية تضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5 ريختر Icon 100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال بعد العبور لنهائي أبطال آسيا Icon وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة في 3 مدن Icon حالة واحدة ترفع فيها رسوم الأراضي البيضاء لـ 10% Icon إنجاز لـ رفقاء سالم الدوسري يزيِّن سباعية مباراة الدحيل ضد الهلال Icon أكثر من 900 ألف طالب بالرياض يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الثاني Icon مفاجأة جديدة في قضية سعد لمجرد قد تنقذه من السجن Icon 9096 أسرة منفصلة استفادت من خدمات المودة العام الفائت Icon وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784 Icon عبادي الجوهر: لست ضلعًا في هرم الأغنية ولا ألحن بمقابل مادي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر عن سعادته بالمشاركة في ليلة صوت الأرض

عبادي الجوهر: لست ضلعًا في هرم الأغنية ولا ألحن بمقابل مادي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
عبادي الجوهر: لست ضلعًا في هرم الأغنية ولا ألحن بمقابل مادي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الفنان عبادي الجوهر أنه طوال مشواره الفني لم ينتظر من أي جهة إطلاق اسمه على المسارح أو أي مكان، مشيرًا إلى أنه متأكد من أن اسمه سيطلق قريبًا على واحد من أكبر مسارح المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يهمه نهائيًّا.

حب الجمهور

وقال الجوهر خلال لقائه مع برنامج هذا مكانك على شاشة SBC مع الإعلامي هشام الهوش: إنه بعد 22 سنة من غياب صوت الأرض طلال مداح، ما زال حاضرًا حتى اليوم بأعماله وحب جمهوره الكبير، وسيظل مهما مرت السنين، وعبر الفنان عبادي الجوهر عن سعادته بالمشاركة في ليلة صوت الأرض وحفل تكريم الراحل طلال مداح الذي ضم تلاميذه من فنانين ومطربين، ومعجبيه من كل بقاع العالم.

هرم الأغنية

ورفض الجوهر وصفه بأحد أضلاع هرم الأغنية السعودية الذي يتكون من ثلاثة، وهم الفنان الراحل طلال مداح، وفنان العرب محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، مشددًا على أن هرم الأغنية السعودية هي الكلمة الجيدة، واللحن المميز، والصوت القوي، وتابع: هرم هو الأغنية الحقيقية وما تقدمه للجمهور ولا يجب تقديره بالأقدمية.

وعن رفضه الحصول على أجر نظير التلحين سواء لنفسه أو لصالح غيره من المطربين، أكد الجوهر أكد الجوهر أن مسألة التلحين بالنسبة له أمر يتعلق بمحبة الفنان الذي يلحن له، مؤكدًا أن التلحين ليس من تخصصاته ولكنه يقدمه كنوع من المحبة للفنانين المقربين منه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم