عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا

أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن سعادته وذلك بعد تأهل أزرق الرياض إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

تعليق عبدالرحمن بن مساعد

وقال عبدالرحمن بن مساعد في مجموعة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أي مجد عظيم يا هلال، المستحيل ليس هلاليًّا، فريق ممنوع من التسجيل لفترتين، يغيب عنه 5 لاعبين من المنتخب السعودي الذي فاز على الأرجنتين في كأس العالم، مثقل بالإصابات ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في أعظم إنجاز سعودي، أمام بطل الليبرتادورس، بمستوى عظيم”.

وأضاف: “مبروك لمولاي الملك سلمان ولسيدي ولي العهد ولكل السعوديين والهلاليين ومحبيه، إنجاز سعودي عربي آسيوي عظيم ولكل من راهن على سقوط هذا العملاق أقول: آن لكم أن تعرفوا من هو الهلال يا بعد قلبي يالهلال”.

وتابع: “تربّع يا هلال على الثريا لك الألقاب تأتي بالتوالي، إذا ما شئت أن أنسى همومي، جهرت بأنني دومًا هلالي”.

وواصل قائلًا: “الوليد بن طلال، فهد بن نافل، مجلس الإدارة والجهاز الفني، وقبل هذا وبعده أبطالنا ورجالنا اللاعبين، الجمهور العظيم نحبكم”.