عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا

الخريف: نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًّا في التصنيع عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا الشفاء أول متحف بالسعودية عن إسهامات العلماء المسلمين وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ الوليد بن طلال بعد تأهل الهلال: مليون ريال هدية لكل لاعب السعودية أول دولة تنظم حملة شعبية لإغاثة منكوبي زلزال تركيا سيارة ترصد مخالفات الطرق عبر تقنية حديثة لأول مرة بالسعودية
أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن سعادته وذلك بعد تأهل أزرق الرياض إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.
#الهلال_فلامينغو
أي مجدٍ عظيم يا هلال .. المستحيل ليس هلاليًا.. فريق ممنوع من التسجيل لفترتين.. يعيب عنه 5 لاعبين من المنتخب السعودي الذي فاز على الأرجنتين في كأس العالم.. مثقل بالإصابات .. ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في أعظم إنجاز سعودي أمام بطل الليبرتادورس بمستوى عظيم🇸🇦قد يهمّك أيضاً
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) February 7, 2023
وقال عبدالرحمن بن مساعد في مجموعة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أي مجد عظيم يا هلال، المستحيل ليس هلاليًّا، فريق ممنوع من التسجيل لفترتين، يغيب عنه 5 لاعبين من المنتخب السعودي الذي فاز على الأرجنتين في كأس العالم، مثقل بالإصابات ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في أعظم إنجاز سعودي، أمام بطل الليبرتادورس، بمستوى عظيم”.
وأضاف: “مبروك لمولاي الملك سلمان ولسيدي ولي العهد ولكل السعوديين والهلاليين ومحبيه، إنجاز سعودي عربي آسيوي عظيم ولكل من راهن على سقوط هذا العملاق أقول: آن لكم أن تعرفوا من هو الهلال يا بعد قلبي يالهلال”.
وتابع: “تربّع يا هلال على الثريا لك الألقاب تأتي بالتوالي، إذا ما شئت أن أنسى همومي، جهرت بأنني دومًا هلالي”.
وواصل قائلًا: “الوليد بن طلال، فهد بن نافل، مجلس الإدارة والجهاز الفني، وقبل هذا وبعده أبطالنا ورجالنا اللاعبين، الجمهور العظيم نحبكم”.