ضبط باكستاني في جدة بحوزته 2 كيلو من الشبو لقطات لممرضة تركية تخاطر بحياتها لتنقذ طفلاً مريضًا أثناء الزلزال عبدالرحمن بن مساعد يعزف على البيانو في بروفات يوم التأسيس كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS 37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان للأندية حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة
نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق الأمير عبدالرحمن بن مساعد وهو يعزف على البيانو أثناء بروفات مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد.
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعزف على البيانو أثناء بروفات مسرحية #معلقاتنا_امتداد_امجاد
@abdulrahman pic.twitter.com/f9XmsSRYZVقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 13, 2023
ظهر في الفيديو الأمير عبدالرحمن وهو يعزف أمام أحد الشعراء، بعد أن صحح له بعض المقاطع.
ومن المقرر أن تعرض المسرحية ضمن فعاليات يوم التأسيس لهذا العام 2023.
وتستعرض مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض ضمن حزمة من الفعاليات التي ستنظّم احتفالًا بيوم التأسيس بالشراكة مع الدرعية.
وكانت هيئة المسرح والفنون الأدائية قد كشفت، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل العرض المسرحي الغنائي معلقاتنا امتداد أمجاد، الذي تنظمه الهيئة احتفالًا بـ يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام، ويشرف على العمل الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وبمشاركة مجموعة من الشعراء السعوديين الذين اهتموا بأشهر المعلقات في تاريخ الشعر العربي ونسجوا على منوالها مطولات شعرية بصيغة 9 لوحات غنائية تحتفي بقصة بناء السعودية من اللبنات الأولى حتى نهضتها الحاضرة.