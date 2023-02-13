عبدالرحمن بن مساعد يعزف على البيانو في بروفات يوم التأسيس

نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق الأمير عبدالرحمن بن مساعد وهو يعزف على البيانو أثناء بروفات مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد.

ظهر في الفيديو الأمير عبدالرحمن وهو يعزف أمام أحد الشعراء، بعد أن صحح له بعض المقاطع.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية ضمن فعاليات يوم التأسيس لهذا العام 2023.

مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد

وتستعرض مسرحية معلقاتنا امتداد أمجاد في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض ضمن حزمة من الفعاليات التي ستنظّم احتفالًا بيوم التأسيس بالشراكة مع الدرعية.

يوم التأسيس

وكانت هيئة المسرح والفنون الأدائية قد كشفت، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل العرض المسرحي الغنائي معلقاتنا امتداد أمجاد، الذي تنظمه ‫الهيئة احتفالًا بـ يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام، ويشرف على العمل الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وبمشاركة مجموعة من الشعراء السعوديين الذين اهتموا بأشهر المعلقات في تاريخ الشعر العربي ونسجوا على منوالها مطولات شعرية بصيغة 9 لوحات غنائية تحتفي بقصة بناء السعودية من اللبنات الأولى حتى نهضتها الحاضرة.