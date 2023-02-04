عبدالرزاق حمدالله يبحث عن الهدف الأول ضد الطائي

يسعى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتحقيق الفوز أمام الطائي اليوم.

عبدالرزاق حمدالله يسعى للتسجيل

ويطمح عبدالرزاق حمدالله لهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي للمرة الأولى، حيث إنه الفريق الوحيد الذي فشل في المساهمة بأي هدفه أمامه ضمن منافسات دوري المحترفين.

ويسير عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز مع الاتحاد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 9 أهداف، كما قاده مؤخرًا للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه.

مباراة الطائي ضد الاتحاد

ويحتضن استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، مباراة الطائي ضد الاتحاد، اليوم السبت عند الساعة الرابعة عصرًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الطائي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.