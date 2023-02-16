عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك

يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهز شباك الاتفاق.

تألق عبدالرزاق حمدالله

ويُقدم عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الاتحاد خلال الفترة الماضية، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في دوري روشن السعودي، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف نجم النصر، أندرسون تاليسكا، ونجم الشباب، كارلوس جونيور.

كما سجل عبدالرزاق حمدالله ثنائية في شباك العدالة في الجولة الماضية، ليصل إلى 100 هدف في دوري المحترفين، ليحقق بذلك رقمًا استثنائيًا، حيث إنه أحرز 19 هدفًا على الأقل أكثر من أي لاعب آخر منذ انضمامه للمسابقة موسم 2018/ 2019.

وساهم عبدالرزاق حمدالله في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تألقه في مواجهتي النصر والفيحاء، كما أنه ينفرد بصدارة هدافي البطولة.

مباراة الاتفاق ضد الاتحاد

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.