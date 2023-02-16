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ضمن منافسات دوري روشن

عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهز شباك الاتفاق.

تألق عبدالرزاق حمدالله

ويُقدم عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الاتحاد خلال الفترة الماضية، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في دوري روشن السعودي، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف نجم النصر، أندرسون تاليسكا، ونجم الشباب، كارلوس جونيور.

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عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

كما سجل عبدالرزاق حمدالله ثنائية في شباك العدالة في الجولة الماضية، ليصل إلى 100 هدف في دوري المحترفين، ليحقق بذلك رقمًا استثنائيًا، حيث إنه أحرز 19 هدفًا على الأقل أكثر من أي لاعب آخر منذ انضمامه للمسابقة موسم 2018/ 2019.

وساهم عبدالرزاق حمدالله في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تألقه في مواجهتي النصر والفيحاء، كما أنه ينفرد بصدارة هدافي البطولة.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

مباراة الاتفاق ضد الاتحاد

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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