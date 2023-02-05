عبدالرزاق حمدالله يطمح بتكرار موسمه الاستثنائي

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يأمل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الدور الثاني من دوري روشن السعودي.
وفشل عبدالرزاق حمدالله في التسجيل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، وتُعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها في هز شباك فريق في مباراتين متتاليتين منذ قدومه إلى دوري المحترفين.
وكان حمدالله قد نجح في هز الشباك خلال 4 مباريات متتالية قبل أن يتوقف عن التسجيل أمام الطائي، حيث أحرز أهداف أمام الباطن والفيحاء في دوري روشن، بجانب النصر والفيحاء في كأس السوبر السعودي.
وأنهى عبدالرزاق حمدالله منافسات الدور الأول من دوري روشن السعودي برصيد 9 أهداف، ولم يصنع أي هدف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، خلف نجم فريق النصر، أندرسون تاليسكا، ومهاجم نادي الشباب، كارلوس جونيور.
ونجح حمدالله في معادلة رقمه مع النصر في الموسم الأول، حيث أنهى الدور الأول برصيد 9 أهداف، قبل أن يخطف الأنظار في موسمه الاستثنائي 2018/ 2019، ويتمكن من إحراز 34 هدفًا.
ويُقدم عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي للموسم الماضي، حيث خاض معه 26 لقاء، ونجح في تسجيل 21 هدفًا بالدوري.