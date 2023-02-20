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المهنة شهدت الكثير من المنغصات في الآونة الأخيرة

عبدالله الشهري: مبادرة كن مذيعًا تؤهل الجيل الجديد لحمل الراية

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
عبدالله الشهري: مبادرة كن مذيعًا تؤهل الجيل الجديد لحمل الراية
المواطن - هاشم القرني - الرياض

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أعرب المذيع والإعلامي عبدالله الشهري، عن سعادته بالعدد الكبير الذي سجل في مبادرة كن مذيعًا، مشيرًا إلى شغف الكثيرين من الجيل الجديد على التعلم.

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وأكد الشهري، خلال حديثه مع “المواطن“، أن هذه المبادرة رائعة جدًّا وفكرة خلاقة، متمنيًا أن تثمر الجهود المتظافرة في تنفيذ هذه المبادرة حتى نحصل على جيل يقود الراية.

مهنة المذيع

وأشار الشهري إلى أن مهنة المذيع في الآونة الأخيرة شهدت الكثير من المنغصات التي نتمنى أن يكون الشباب القادمون من الخلف قادرين على تجاوزها.

يذكر أن مبادرة كن مذيعًا هي أول مبادرة لاكتشاف المواهب الإعلامية، التي تهدف إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الواعدة في مختلف مجالات الإعلام، حيث تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي يقام في يومي 20 و21 فبراير 2023م.

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