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غدًا في نهائي كأس العالم للأندية

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أكد الحارس المخضرم عبدالله المعيوف على أن نادي الهلال جاهز لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني مساء غدٍ في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتحدث المعيوف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: ” سنخوض واحدة من أهم وأجمل المباريات في تاريخنا، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في نهائي كأس العالم”.

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الهلال متفائل 

وأضاف: ” سعداء بالأداء الذي ظهرنا به في المباراتين الماضيتين من البطولة وسنبذل كل ما بوسعنا للظهور غدًا بشكل أفضل، فنحن جاهزون بدنيًا وذهنيًا لمواجهة بطل أوروبا ودائمًا متفائلون”.

عبدالله المعيوف حارس الهلال

وتابع: ” نعرف قوة ريال مدريد من النواحي البدنية والفنية ونحن مستعدون كذلك من جميع النواحي، وشاهدنا تفاعل الجمهور المغربي معنا في مباراة فلامنجو البرازيلي، ونشكرهم على حفاوتهم، ودعمهم الدائم لنا منذ الوصول إلى المغرب“.

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