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ضمن الجناح السعودي في أبوظبي

عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023
المواطن - واس

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زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023″، المقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي، بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.

مشاركة وزارة الداخلية

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة – رعاها الله – بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

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