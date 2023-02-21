رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة تأسيس الدرعية نقطة تحول في تاريخ الدعوة السعودية القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023 المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات يوم التأسيس فرصة وطنية لاسترجاع ذاكرة 3 قرون من البطولات تعاون ثلاثي لاستخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه لحظة ولادة أم بشهرها الثامن أثناء زلزال تركيا كن مذيعًا تستقبل أكثر من 200 شاب وشابة في يومها الأول تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2023″، المقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في القاعة رقم (10) ضمن الجناح السعودي، بمشاركة كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة – رعاها الله – بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.