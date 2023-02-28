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عبدالله خوقير يعلن ترشحه لرئاسة الوحدة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
عبدالله خوقير يعلن ترشحه لرئاسة الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن عبدالله خوقير نجم نادي الوحدة السابق، ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

عبدالله خوقير

وتحدث خوقير لـ برنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري قائلًا: “أعلن ترشحي لرئاسة الوحدة، ولدي إدارة قوية وجاهزة بجميع الكفاءات المطلوبة، ومن واجبنا كوحداويين خدمة هذا الكيان، وصناعة مجده من جديد”.

وأضاف: نحن مؤهلون لخدمة النادي، في ظل الدعم الحكومي السخي ودعم المحبين كذلك، لإعادة أمجاده، وكوننا لاعبين سابقين وأصحاب تجربة إدارية سابقة ستكون مهمتنا أسهل نوعاً ما في قيادة هذا الصرح الشامخ”.

وتابع: “لا أستطيع الكشف عن أسماء أعضاء مجلس إدارتي حالياً ولكن أود أن أطمئن الوحداويين، بأن كافة الأعضاء ذوو كفاءة عالية وفي مختلف المجالات الفنية والإدارية، وأقول للوحداويين الشرفاء لا المأجورين الذي يلعبون على وتر الولاء للنادي، بأن هذا زمن صناعة الرياضة وليس زمن العواطف وأقول للمدرج الوحداوي “التطبيل ضيعنا.

ترتيب الوحدة

ويتواجد الوحدة في المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة.

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