عبوات جديدة لمياه زمزم والسديس: تتناسب مع قيمتها

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الجمعة، العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور مساعدي ووكلاء الرئيس العام وعدد من قيادات الرئاسة.

إجراءات احترازية

وأكد على دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، موصيًا بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات؛ حرصًا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.

قيمة الماء المبارك

وأوضح الشيخ السديس ضرورة أن تتناسب الخدمة المقدمة مع قيمة هذا الماء المبارك ومع ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص واهتمام فائق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقدم الشيخ السديس شكره وتقديره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من جهودٍ مباركة، داعيًا المولى- عزّ وجل- بأن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.