إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في قرى وهجر السعودية عبوات جديدة لمياه زمزم والسديس: تتناسب مع قيمتها ليبي يقتل طفلته الرضيعة بطلق ناري العيسى: الزلازل ظواهر طبيعية وليست عقوبة للبشر إجبار سجناء فنزويلا على النوم بالعراء والأكل من القمامة! الوحدة يبتعد عن منطقة الهبوط بفوز ثمين على أبها ضبط مخالف بحوزته ضبع في الرياض وفاة الفنان السوري شادي زيدان عن عمر ناهز الـ 48 عامًا القبض على مواطن ضايق المارة وعطل السير في القصيم ضبط 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم على شخصين
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الجمعة، العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور مساعدي ووكلاء الرئيس العام وعدد من قيادات الرئاسة.
وأكد على دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، موصيًا بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات؛ حرصًا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.
وأوضح الشيخ السديس ضرورة أن تتناسب الخدمة المقدمة مع قيمة هذا الماء المبارك ومع ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص واهتمام فائق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وقدم الشيخ السديس شكره وتقديره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من جهودٍ مباركة، داعيًا المولى- عزّ وجل- بأن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.