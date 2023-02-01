عدد المشتركين في سبوتيفاي يصل لـ 205 ملايين

أعلنت مجموعة سبوتيفاي السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، أن عدد المشتركين فيها وصل إلى 205 ملايين، في رقم فاق توقعات المنصة التي تتكبد خسائر منذ سنوات.

خسائر سبوتيفاي

وتكبدت المجموعة السويدية التي أعلنت أخيراً أنها ستستغني عن 6% من موظفيها، خسارة صافية قدرها 430 مليون يورو العام الفائت، في نتيجة تخطت خسائر عام 2021 بكثير (34 مليون يورو).

وكان المحللون توقعوا أن تتكبد سبوتيفاي خسارة بـ441 مليوناً عام 2022، بحسب شركة فاكتسيت.

إيرادات سبوتيفاي

إلى ذلك، سجلت إيرادات المنصة السنوية 11,7 مليار يورو مع زيادة بنسبه 21% خلال عام واحد، متخطية الأرقام المُتوقعة بقليل.

وارتفع عدد مشتركين المنصة بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 205 ملايين مشترك، بينما كان المحللون توقعوا أن يبلغ هذا الرقم 202 مليون مشترك، مدفوعاً بحسب المجموعة بنمو جيد في مختلف المناطق وتحديداً في أمريكا اللاتينية.

نصف مليار مستخدم

وأشارت سبوتيفاي إلى أن إجمالي عدد المستخدمين بينهم أولئك الذين يتصفحون النسخة المجانية، بلغ 489 مليوناً ومن المتوقع أن يتجاوز النصف مليار في عام 2023. ومع أن المنصة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً والمدرجة في بورصة نيويورك، كانت تحقق أرباحاً من وقت إلى آخر، تتكبد خسائر منذ سنوات، على الرغم من النمو الكبير في عدد المشتركين وتفوقها على منافسيها على غرار “آبل ميوزيك” و”أمازون ميوزيك”.

وأعلن رئيس الشركة دانيال إيك، أن المنصة ستستغني عن 600 وظيفة من إجمالي نحو 10 آلاف وظيفة، بعد سلسلة عمليات صرف موظفين لجأت إليها شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة في الأسابيع الأخيرة.