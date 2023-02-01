Icon

التخصصي الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا Icon تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر يناير Icon إنفانتينو: أتوقع استضافة السعودية لبطولة آسيا 2027 Icon لجنة ملف السعودية 2027 تكشف عن مخطط تطوير استاد فيصل بن فهد Icon الحج: إلغاء حجز حجاج الداخل حال التأخر عن سداد الدفعة الثانية Icon مدير الأمر بالمعروف بالرياض: حب الوطن أمر فطري وواجب شرعي Icon عدد المشتركين في سبوتيفاي يصل لـ 205 ملايين Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات بالمدينة المنورة Icon النيابة: إيقاف ثلاثة وافدين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة الاحتيال المالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بعدما تكبد خسائر فادحة الأعوام الماضية

عدد المشتركين في سبوتيفاي يصل لـ 205 ملايين

2023-02-01 الساعة 12:11
عدد المشتركين في سبوتيفاي يصل لـ 205 ملايين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة سبوتيفاي السويدية العملاقة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي، أن عدد المشتركين فيها وصل إلى 205 ملايين، في رقم فاق توقعات المنصة التي تتكبد خسائر منذ سنوات.

خسائر سبوتيفاي

وتكبدت المجموعة السويدية التي أعلنت أخيراً أنها ستستغني عن 6% من موظفيها، خسارة صافية قدرها 430 مليون يورو العام الفائت، في نتيجة تخطت خسائر عام 2021 بكثير (34 مليون يورو).

قد يهمّك أيضاً
Img

سيناتور أمريكي يصب جام غضبه على الكونجرس بسبب أوكرانيا

Img

ترتيب الدوري المصري بعد فوز فاركو

وكان المحللون توقعوا أن تتكبد سبوتيفاي خسارة بـ441 مليوناً عام 2022، بحسب شركة فاكتسيت.

إيرادات سبوتيفاي

إلى ذلك، سجلت إيرادات المنصة السنوية 11,7 مليار يورو مع زيادة بنسبه 21% خلال عام واحد، متخطية الأرقام المُتوقعة بقليل.

وارتفع عدد مشتركين المنصة بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 205 ملايين مشترك، بينما كان المحللون توقعوا أن يبلغ هذا الرقم 202 مليون مشترك، مدفوعاً بحسب المجموعة بنمو جيد في مختلف المناطق وتحديداً في أمريكا اللاتينية.

نصف مليار مستخدم

وأشارت سبوتيفاي إلى أن إجمالي عدد المستخدمين بينهم أولئك الذين يتصفحون النسخة المجانية، بلغ 489 مليوناً ومن المتوقع أن يتجاوز النصف مليار في عام 2023. ومع أن المنصة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً والمدرجة في بورصة نيويورك، كانت تحقق أرباحاً من وقت إلى آخر، تتكبد خسائر منذ سنوات، على الرغم من النمو الكبير في عدد المشتركين وتفوقها على منافسيها على غرار “آبل ميوزيك” و”أمازون ميوزيك”.

وأعلن رئيس الشركة دانيال إيك، أن المنصة ستستغني عن 600 وظيفة من إجمالي نحو 10 آلاف وظيفة، بعد سلسلة عمليات صرف موظفين لجأت إليها شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة في الأسابيع الأخيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...
العالم

حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...

العالم
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
الرياضة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

الرياضة
إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير
الرياضة

إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

السعودية اليوم
الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...
غرائب

الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...

غرائب
رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا
آخر الاخبار

رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

آخر الاخبار
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار