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استمرار عمليات الإنقاذ والعثور على ناجين

عدد وفيات زلزال تركيا المدمر يتخطى 46 ألفًا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
عدد وفيات زلزال تركيا المدمر يتخطى 46 ألفًا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذي ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.

ارتفاع أعداد القتلى

أعلن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 40.642 شخصاً، مشيراً إلى استمرار عمليات الإنقاذ والعثور على ناجين رغم مضي أكثر من 12 يوماً على وقوع الزلازل.

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وقال رئيس “آفاد” يونس سيزر، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الزلازل أثرت على ما يقرب من 10 آلاف حي سكني في 11 ولاية جنوبي تركيا.

الهزات الارتدادية

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الأول تجاوزت 5.700، مؤكداً أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة لليوم الثالث عشر.

وتابع: “عمليات الإنقاذ تجري بحساسية كبيرة. وجرى إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في اليوم الثالث عشر، مما منحناً مزيداً من الأمل”.

فرق البحث

وذكرت وكالة الأناضول أن فرق البحث والإنقاذ تسابق الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت جراء زلزال كهرمان مرعش العنيف الذين أثر على مساحات شاسعة في تركيا وسوريا.

وكانت فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إخراج 3 أشخاص بينهم طفل من حطام مبنى مدمر في قضاء أنطاكيا مركز ولاية هاتاي جنوبي تركيا بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال.

 

 

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