عراقية تضع 4 توائم في عملية قيصرية

أجرى فريق طبي عراقي عملية ولادة قيصرية لامرأة تعاني من “تسمم الحمل” الشديد، تكللت بوضع 4 توائم في صحة جيدة.

3 ذكور وأنثى واحدة

وأفاد المتحدث الإعلامي لدائرة صحة ميسان، محمد الكناني، في بيان له، أن “فريقًا طبيًّا في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي، بمحافظة ميسان، أشرف على ولادة توأم رباعي (3 ذكور وأنثى واحدة) لأم تبلغ 35 عامًا”.

وأردف الكناني أن “الأطفال، بصحة جيدة، وتم وضعهم تحت المراقبة في ردهة الخدج، كما أن حالة الأم مستقرة”.

تعاني من تسمم الحمل

من جانبها قالت المشرفة على الحالة الطبيبة الاخصائية النسائية، روى جمال، بحسب البيان: إن “المريضة كانت تعاني من تسمم الحمل الشديد في الشهر الثامن مع ارتفاع في ضغط الدم ونزيف”.

وأشارت جمال إلى استقبال المريضة “من قبل الفريق المناوب، وإجراء الفحوصات والتحاليل لها وتقرر إجراء عملية قيصرية طارئة، وتمت عملية الولادة بنجاح”.