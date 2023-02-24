5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ عراقية تضع 4 توائم في عملية قيصرية ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي إسماعيل أبو السباع بعمر الـ95 يستقبل زوار المدينة المنورة بالقهوة والتمر منذ 40 عامًا الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا ترتيب دوري روشن بعد تعادل التعاون والاتحاد
أجرى فريق طبي عراقي عملية ولادة قيصرية لامرأة تعاني من “تسمم الحمل” الشديد، تكللت بوضع 4 توائم في صحة جيدة.
وأفاد المتحدث الإعلامي لدائرة صحة ميسان، محمد الكناني، في بيان له، أن “فريقًا طبيًّا في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي، بمحافظة ميسان، أشرف على ولادة توأم رباعي (3 ذكور وأنثى واحدة) لأم تبلغ 35 عامًا”.
وأردف الكناني أن “الأطفال، بصحة جيدة، وتم وضعهم تحت المراقبة في ردهة الخدج، كما أن حالة الأم مستقرة”.
من جانبها قالت المشرفة على الحالة الطبيبة الاخصائية النسائية، روى جمال، بحسب البيان: إن “المريضة كانت تعاني من تسمم الحمل الشديد في الشهر الثامن مع ارتفاع في ضغط الدم ونزيف”.
وأشارت جمال إلى استقبال المريضة “من قبل الفريق المناوب، وإجراء الفحوصات والتحاليل لها وتقرر إجراء عملية قيصرية طارئة، وتمت عملية الولادة بنجاح”.