عرض صواريخ باليستية في احتفالات كوريا الشمالية

قدمت كوريا الشمالية عرضًا ضخمًا للصواريخ في الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، وكان عرض الصواريخ استعراضاً لأكبر قدرة هجوم نووي تملكه كوريا الشمالية.

عرض صاروخ باليستي

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ عرضت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات وأسلحة أخرى خلال عرض عسكري خلال الليل، في إطار الاحتفالات بذكرى تأسيس الجيش الكوري الشمالي.

وصعد كيم إلى المنصة لمشاهدة العرض العسكري مع كبار المسؤولين العسكريين والحزبيين؛ حيث لوح بيده مبتسمًا للحاضرين.

صور الأقمار الصناعية

وبدا الزعيم الكوري الشمالي مرتديًا معطفًا أسود طويلاً وقبعة؛ إذ تذكر ملابسه بأزياء مؤسس البلاد الراحل كيم إيل-سونغ والزعيم السابق الراحل ووالده كيم جونغ-إيل.

وكشفت صور للأقمار الصناعية من شركة تكنولوجيا الفضاء “ماكسار تكنولوجيز”، عن عرض بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ الباليستية الجديدة بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-17 على منصة إطلاق متنقلة.

صواريخ مجهولة الهوية

وعلى الرغم من أن العديد من الصواريخ لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن، فقد أثار بعض المراقبين احتمالاً أن تكون قائمة الصواريخ التي تم عرضها تشمل صواريخ تعمل بالوقود الصلب تطورها كوريا الشمالية مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تبث كوريا الشمالية لقطات مسجلة للعرض العسكري في وقت لاحق من اليوم. وأقام النظام الكوري الشمالي 13 عرضًا عسكريًا بما في ذلك العرض الأخير منذ أن تولى كيم السلطة بعد وفاة والده في أواخر عام 2011.