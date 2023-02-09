عرض صواريخ باليستية في احتفالات كوريا الشمالية

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بدرجة تحت الصفر قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة شركات التكنولوجيا تساهم في دعم ضحايا الزلازل جامعة الملك سعود تعلن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الثالث توقعات صادمة لحصيلة الضحايا في زلزال تركيا وسوريا لحظة انطلاق طلائع الجسر الجوي السعودي لسوريا وتركيا 5 مزايا للنسخة الجديدة من تطبيق صحتي احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد خط الحماية الأول للوطن ضد تهريب المخدرات والممنوعات
قدمت كوريا الشمالية عرضًا ضخمًا للصواريخ في الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، وكان عرض الصواريخ استعراضاً لأكبر قدرة هجوم نووي تملكه كوريا الشمالية.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ عرضت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات وأسلحة أخرى خلال عرض عسكري خلال الليل، في إطار الاحتفالات بذكرى تأسيس الجيش الكوري الشمالي.
وصعد كيم إلى المنصة لمشاهدة العرض العسكري مع كبار المسؤولين العسكريين والحزبيين؛ حيث لوح بيده مبتسمًا للحاضرين.
وبدا الزعيم الكوري الشمالي مرتديًا معطفًا أسود طويلاً وقبعة؛ إذ تذكر ملابسه بأزياء مؤسس البلاد الراحل كيم إيل-سونغ والزعيم السابق الراحل ووالده كيم جونغ-إيل.
وكشفت صور للأقمار الصناعية من شركة تكنولوجيا الفضاء “ماكسار تكنولوجيز”، عن عرض بيونغ يانغ مجموعة من الصواريخ الباليستية الجديدة بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-17 على منصة إطلاق متنقلة.
وعلى الرغم من أن العديد من الصواريخ لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن، فقد أثار بعض المراقبين احتمالاً أن تكون قائمة الصواريخ التي تم عرضها تشمل صواريخ تعمل بالوقود الصلب تطورها كوريا الشمالية مؤخرًا.
ومن المتوقع أن تبث كوريا الشمالية لقطات مسجلة للعرض العسكري في وقت لاحق من اليوم. وأقام النظام الكوري الشمالي 13 عرضًا عسكريًا بما في ذلك العرض الأخير منذ أن تولى كيم السلطة بعد وفاة والده في أواخر عام 2011.