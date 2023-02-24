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تتضمن فنونًا عسكرية مع أنغام الأوركسترا

عرض عسكري مهيب للداخلية في محفل مسيرة التأسيس

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
عرض عسكري مهيب للداخلية في محفل مسيرة التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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نظمت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عرضًا عسكريًّا موسيقيًّا بمناسبة يوم التأسيس تحت عنوان فداء ضمن مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.

ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات من العرض العسكري الذي أطلق تحت اسم “مسيرة فداء” بعروض عسكرية لأفراد الأمن ممتزجة معها أغاني الأوركسترا احتفاءً بيوم التأسيس.

كما شملت المسيرة أيضًا عرض عسكري للمجندات في المحفل الوطني في مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن العرض يتضمن الفنون العسكرية مع أنغام الأوركسترا والأهازيج الخاصة بيوم التأسيس.

يوم التأسيس

واحتفلت المملكة، أول أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الوقت الحاضر.

 

 

 

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