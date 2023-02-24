عرض عسكري مهيب للداخلية في محفل مسيرة التأسيس 54 قتيلًا في فيضانات البرازيل بعثة النصر تطير إلى أبها عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس الهلال السوداني يهزم القطن الكاميروني في عقر داره تقديم موعد إيداع دفعة مارس بـ حساب المواطن توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس تلاسن بين وزير الخارجية الأوكراني ومندوب روسيا بمجلس الأمن صفقة نارية يراقبها نادي الهلال في الميركاتو الصيفي قصة سوري توقف قلبه جراء الزلزال وعاد للحياة أثناء دفنه
نظمت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عرضًا عسكريًّا موسيقيًّا بمناسبة يوم التأسيس تحت عنوان فداء ضمن مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.
فيديو | وزارة الداخلية تشارك في عرض عسكري مهيب في محفل "مسيرة التأسيس"#يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/nMH34T8OFR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2023
ونشرت “قناة الإخبارية” لقطات من العرض العسكري الذي أطلق تحت اسم “مسيرة فداء” بعروض عسكرية لأفراد الأمن ممتزجة معها أغاني الأوركسترا احتفاءً بيوم التأسيس.
فيديو | "مسيرة فداء" عرض عسكري في محفل مسيرة التأسيس #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/o9yoPUHUcN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2023
كما شملت المسيرة أيضًا عرض عسكري للمجندات في المحفل الوطني في مسيرة التأسيس التي تنظمها وزارة الثقافة.
فيديو | عرض عسكري للمجندات في المحفل الوطني "مسيرة التأسيس" #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/eo2aEl0YS6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2023
وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن العرض يتضمن الفنون العسكرية مع أنغام الأوركسترا والأهازيج الخاصة بيوم التأسيس.
واحتفلت المملكة، أول أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.
وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الوقت الحاضر.