عروض الضوء والصوت بجبال أجا تجذب أكثر من 18 ألف زائر

جذبت فعاليات عروض الضوء والصوت على جبال أجا الذي تنظمة أمانة منطقة حائل في متنزه السلام بمدينة حائل، أكثر من ١٨ ألف زائر في اليوم الأول، لمتابعة التشكيلات الفنية التي تحاكي جوانب من تاريخ الدولة السعودية.

#يوم_بدينا | 🎥 فنون الصوت والضوء على بانوراما الجبال بتقنيات حديثة تربط بين أصالة التأسيس في الماضي ورؤية طموحة للمستقبل 🤩🔥 📍 حديقة السلام #يوم_التأسيس#أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/ohk9FduLCr — أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) February 23, 2023

أعمال خدمية وثقافية

وتواصل الأمانة عملها الخدمي والثقافي والمجتمعي وتتفاعل مع مختلف المناسبات وتقدم ما يبحث عنه المواطن والمقيم والسائح من خدمات وبرامج، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج جودة الحياة التي تحرص أمانة المنطقة عليها في جميع مشاريعها وخدماتها.