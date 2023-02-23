عروض الضوء والصوت بجبال أجا تجذب أكثر من 18 ألف زائر ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة الشيباني يختتم رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي 41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
جذبت فعاليات عروض الضوء والصوت على جبال أجا الذي تنظمة أمانة منطقة حائل في متنزه السلام بمدينة حائل، أكثر من ١٨ ألف زائر في اليوم الأول، لمتابعة التشكيلات الفنية التي تحاكي جوانب من تاريخ الدولة السعودية.
#يوم_بدينا | 🎥
فنون الصوت والضوء على بانوراما الجبال بتقنيات حديثة تربط بين أصالة التأسيس في الماضي ورؤية طموحة للمستقبل 🤩🔥
📍 حديقة السلام #يوم_التأسيس#أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/ohk9FduLCr
— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) February 23, 2023
وتواصل الأمانة عملها الخدمي والثقافي والمجتمعي وتتفاعل مع مختلف المناسبات وتقدم ما يبحث عنه المواطن والمقيم والسائح من خدمات وبرامج، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج جودة الحياة التي تحرص أمانة المنطقة عليها في جميع مشاريعها وخدماتها.