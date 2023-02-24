عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس

أبدعت أيقونة المعمار الإسلامي (أبراج الساعة) من قلب العاصمة المقدسة بفعالية (عزنا.. فخرنا.. مجدنا) المقامة بمركز أبراج الساعة (المول) بلغات متعددة، وذلك بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- قبل ثلاثة قرون؛ حيث أسس كيانًا وطنيًّا يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار.

يوم التأسيس

في هذا اليوم أصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى وأصبح يوم التأسيس استذكارًا لامتداد الدولة السعودية منذ أكثر من ثلاثمائة عام، وإبرازًا للعمقين التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع، حتى امتدت لتوحيد البلاد وإعلان قيام المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز، الذي أضاء شعلة النور لدروب وطن الأمجاد والأجداد، وأكمل المسيرة أبناؤه الميامين من بعده لبلاد تعبق تطور ونهضة وشموخ واجتهاد بكل عزيمة واقتدار.

فعاليات الاحتفال

يتميز موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف، حيث يستقطب سنويًّا أكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم، فقد انفرد هذا العام بابتهاج مميز حيث شارك آلاف الزوار بفعالية يوم التأسيس على مدى ثلاثة أيام ملتقطين الصور والفيديوهات التذكارية ما يثري تجربتهم في زيارة الحرم المكي الشريف، حيث قاموا بالتصوير داخل مصمك تراثي كراوٍ مسرحيٍّ لتاريخٍ أصيل مجمل بالعديد من الصور والشرح الكتابي للتعريف بيوم التأسيس باللغات العربية والإنجليزية والإندونيسية والأوردو وبوجود مساعدين من أبناء وبنات الوطن لمزيد من التـثـقيف، وتلا ذلك خيمة متكاملة (بيت شعر) بما فيها من تصميم تراثي من دلات القهوة والشاي والمهباج والمنقل.

فيما ارتدى موظفو الأبراج الأزياء السعودية التقليدية من رجال ونساء وأطفال حيث حظيت الفعالية بتغطية على الهواء مباشرة من القناة السعودية، كما عبر المشاركين بلغات بلادهم عن تقديرهم وثنائهم للمملكة العربية السعودية لما تقدمه لهم من عناية فائقة لزيارتهم للحرم المكي الشريف بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأنها أنموذج للرقي والأصالة وحسن الضيافة.