Icon

وزارة الحرس الوطني تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية Icon سوني تجبر مايكروسوفت على بيع لعبة كول أوف ديوتي Icon التشكيل الرسمي لـ مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم Icon عمى الألوان الوراثي لا يكتشف في بداية العمر Icon السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام Icon انتقادات لـ لجنة الانضباط والأخلاق بسبب فيديو متداول لحارس النصر وجارسيا Icon أسباب فشل مشاريع المطابخ السحابية في السعودية Icon حريق ضخم بسفينة ترفع العلم الروسي بـإسطنبول Icon جلسات حوارية ومنصة تفاعلية في ملتقى الأمن السيبراني Icon جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شارك فيها آلاف الزوار لإثراء تجربتهم بزيارة الحرم المكي

عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
عزنا فخرنا مجدنا بلغات مختلفة على أبراج الساعة احتفاءً بيوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدعت أيقونة المعمار الإسلامي (أبراج الساعة) من قلب العاصمة المقدسة بفعالية (عزنا.. فخرنا.. مجدنا) المقامة بمركز أبراج الساعة (المول) بلغات متعددة، وذلك بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- قبل ثلاثة قرون؛ حيث أسس كيانًا وطنيًّا يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار.

يوم التأسيس

في هذا اليوم أصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى وأصبح يوم التأسيس استذكارًا لامتداد الدولة السعودية منذ أكثر من ثلاثمائة عام، وإبرازًا للعمقين التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع، حتى امتدت لتوحيد البلاد وإعلان قيام المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز، الذي أضاء شعلة النور لدروب وطن الأمجاد والأجداد، وأكمل المسيرة أبناؤه الميامين من بعده لبلاد تعبق تطور ونهضة وشموخ واجتهاد بكل عزيمة واقتدار.

فعاليات الاحتفال

يتميز موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف، حيث يستقطب سنويًّا أكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم، فقد انفرد هذا العام بابتهاج مميز حيث شارك آلاف الزوار بفعالية يوم التأسيس على مدى ثلاثة أيام ملتقطين الصور والفيديوهات التذكارية ما يثري تجربتهم في زيارة الحرم المكي الشريف، حيث قاموا بالتصوير داخل مصمك تراثي كراوٍ مسرحيٍّ لتاريخٍ أصيل مجمل بالعديد من الصور والشرح الكتابي للتعريف بيوم التأسيس باللغات العربية والإنجليزية والإندونيسية والأوردو وبوجود مساعدين من أبناء وبنات الوطن لمزيد من التـثـقيف، وتلا ذلك خيمة متكاملة (بيت شعر) بما فيها من تصميم تراثي من دلات القهوة والشاي والمهباج والمنقل.

فيما ارتدى موظفو الأبراج الأزياء السعودية التقليدية من رجال ونساء وأطفال حيث حظيت الفعالية بتغطية على الهواء مباشرة من القناة السعودية، كما عبر المشاركين بلغات بلادهم عن تقديرهم وثنائهم للمملكة العربية السعودية لما تقدمه لهم من عناية فائقة لزيارتهم للحرم المكي الشريف بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأنها أنموذج للرقي والأصالة وحسن الضيافة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • سهيل عثمان

    أحسنتم يا أسياد السعودي، حتى نحن النيجري نشارككم على هذا النشاط..

    إلى الأمام يا سعودية
    أمام أمام يا لغة العربية

إقرأ المزيد

القصبي يشارك قصته مع الراديو قبل تطور وسائل الإعلام
السعودية اليوم

القصبي يشارك قصته مع الراديو قبل تطور...

السعودية اليوم
ترامب يفوز ببطاقة ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة
تقارير

ترامب يفوز ببطاقة ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة

تقارير
شاب يحطم مركبة يقدر ثمنها بنحو مليون ريال
غرائب

شاب يحطم مركبة يقدر ثمنها بنحو مليون...

غرائب
مسك الخيرية تتيح التقديم على 17 برنامجاً تدريبياً للجنسين
السعودية اليوم

مسك الخيرية تتيح التقديم على 17 برنامجاً...

السعودية اليوم
السعودية الأولى عالميًا في تقديم المساعدات
السعودية اليوم

السعودية الأولى عالميًا في تقديم المساعدات

السعودية اليوم
أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير
السعودية اليوم

أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت...

السعودية اليوم
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
حساب المواطن يرد على سؤال متى الأهلية؟
السعودية اليوم

حساب المواطن يرد على سؤال متى الأهلية؟

السعودية اليوم