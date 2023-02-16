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بهدف خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا

عشرات الآلاف يحتجون لرفع سن التقاعد بباريس

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
عشرات الآلاف يحتجون لرفع سن التقاعد بباريس
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس المظاهرة العامة الخامسة؛ احتجاجًا على خطة إصلاح نظام التقاعد الحكومي، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين.

مطالب المتظاهرين

ونظمت المظاهرة الخامسة في باريس بدعوة من النقابات العمالية الثماني الرائدة في البلاد، والتي نادرًا ما تعمل كجبهة موحدة، وفقًا لريا نوفوستي.

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ولا يزال المطلب الرئيسي للمتظاهرين هو خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا، كما كان قبل عام 2010، فضلًا عن توزيع أكثر إنصافًا لثروات البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد فرنسا تنظيم أكثر من 200 مظاهرة، تغطي مدن مونبلييه وبوردو وبيسانكون وأفينيون وليون ونانت ومرسيليا ومدن أخرى.

ومن اللافت، أن المظاهرات الحالية غير مصحوبة بإضراب على وسائل النقل كما كان يحدث تقليديًّا.

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