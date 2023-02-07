عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض

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قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مقيم من الجنسية السورية وشخص من القبائل النازحة وامرأة، لسطوهم على شقة سكنية، والاستيلاء على مصاغات ذهبية وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية (تم استردادها).
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.