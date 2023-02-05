عصابة سرقة المركبات والسطو على المنازل في قبضة شرطة الرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (3) أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة مركبات واستخدامها في السطو على منازل والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة إلكترونية.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.