Icon

أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة Icon البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني Icon فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة Icon متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية Icon إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال Icon أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير Icon رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن Icon وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف Icon اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
متورطة في تسليم طائرات مسيرة لروسيا

عقوبات أوروبية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
عقوبات أوروبية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد عقوبات على سبعة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والذي يقول الاتحاد إنه متورط في تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وأوضح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لموقع “أكسيوس”، أن الاتحاد “قلق بشأن دعم إيران لروسيا بالأسلحة مما كانت عليه الأمور من قبل، مشيراً إلى أن الحرس الثوري هو محور التركيز أكثر بكثير مما كان عليه من قبل، وأن هناك تغييرًا حقيقيًا في العقلية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94...

Img

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ليتوانيا

برنامج إيران النووي

فيما قال إنه حتى وقت قريب، كان معظم تركيز الاتحاد الأوروبي على برنامج إيران النووي وليس على النشاط العسكري للحرس الثوري الإيراني في الخارج، مشيراً إلى أن الإعلان عن قرار بشأن العقوبات قد يعلن في أقرب وقت هذا الأسبوع.

كيانات متورطة بملف المسيّرات
وبيّن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحدث إلى “أكسيوس” شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً عن القضية، أن حزمة العقوبات عُرضت رسمياً يوم الأربعاء في اجتماع للمفوضية الأوروبية مع سفراء الدول الأعضاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم