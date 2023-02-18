عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.69 مليار دولار

فرضت السلطات الألمانية عقوبات على أصول روسية بقيمة تصل لأكثر من مليار دولار، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

أصول روسية

نقلت صحيفة “فيلت أم زونتاج” عن وزارة المالية الألمانية قولها إن السلطات فرضت عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.32 مليار يورو ما يعادل 5.69 مليار دولار في ألمانيا بسبب غزو أوكرانيا.

وأفادت الصحفية بأن الأصول مملوكة لكيانات روسية مثل البنك المركزي الروسي وشركات وأفراد مدرجين على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. وقالت إن الوزارة لم تذكر قيمة الأصول المجمدة التي يملكها أثرياء من النخبة الروسية.

هيئة لتنفيذ العقوبات

ونقلت الصحيفة عن الوزارة أيضاً أن هيئة مركزية جديدة لتنفيذ العقوبات لا تزال قيد الإنشاء ويعمل بها بالفعل 36 موظفاً وسيتم تعيين المزيد.