عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات

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أكدت منيرة السبيعي، المحاضرة بكلية الحقوق بجامعة الملك سعود، أن العائلة التي تزوج ابنتها دون سن 18 ستواجه عقوبات نظام حماية الطفل.
فيديو | منيرة السبيعي المحاضرة في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود: العائلة التي تزوج ابنتها دون سن 18 ستطبق عليها عقوبات نظام حماية الطفل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pS9yRydEMvقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 21, 2023
وقالت السبيعي خلال مداخلة لقناة الإخبارية: إن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة في المجتمع السعودي لكن حال حدوثه توقع العقوبات على مرتكب ذلك.
يذكر أن المحاكم ومأذوني عقود النكاح في المملكة يلتزمون بعدم إجراء تلك العقود لمن هم دون سن الثامنة عشر عامًا، بموجب تعميم صادر عن وزارة العدل.