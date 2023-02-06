عقوبة نشر وثائق الخلع والطلاق تصل 500 ألف ريال والسجن عام

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كشفت المحامية بيان زهران أن إعلان الزوج أو الزوجة تغير الحالة الاجتماعية من الزواج إلى الطلاق أو الانفصال أمر جائز.
وتابعت في لقاء تلفزيوني لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قد يصحب خبر تغير الحالة الاجتماعية بعض الأفعال المجرمة والتي تخدش حرمة الحياة الخاصة، مثل ذكر اسم فلان أو أمر خاص بالطرق الآخر، فهذا الأمر لا يجوز ويقع تحت طائلة التشهير.
وقالت المحامية، إن نشر وثائق الخلع والطلاق بهدف الإهانة وإلحاق الضرر يدخل الطرف القائم بالنشر في عملية جنائية بتهمة الإساءة والتشهير من خلال مواقع التواصل الإلكترونية، وبعض العقوبات تصل إلى سنة.
وأفادت بيان زهران أن نشر وثائق الخلع والطلاق تصل عقوبته إلى ٥٠٠ ألف ريال والسجن عام حسب الواقعة.