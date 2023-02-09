Icon

مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام ليدز بتعادل مثير Icon مدفيديف مُشيدًا بخطاب ووترز: هدم أكاذيب الغرب Icon مصير بنزيما وكورتوا من المشاركة ضد الهلال Icon شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي تبوك: موجة باردة حتى الـ9 صباحًا Icon محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح Icon شرط وحيد لـ حصول الهلال على 5 ملايين دولار Icon ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا Icon تسمية 12 حديقة في الرياض بالشراكة مع السكان Icon موعد مباراة الهلال وريال مدريد والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستهدف القطاع الخاص والباحثين عن العمل

عقود عمل فورية في ملتقى لقاءات حائل 2023

2023-02-09 الساعة 1:51
عقود عمل فورية في ملتقى لقاءات حائل 2023
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهد اليوم الثاني لملتقى لقاءات حائل 2023، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، عقد ورش عمل ومحاضرات وبرامج إرشاد مهني وطرح فرص تدريبية، وذلك في قاعة الروشن للمعارض والمؤتمرات بحائل.

فرص تدريبية

وتناولت أعمال الملتقى طرح عدد من الفرص التدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وكذلك فرص عمل من خلال المنشآت المشـاركة، كما تم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدولار يلامس أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع

Img

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا

وأطلع القائمون على الملتقى الزوار والزائرات على برامج ومبادرات وممكنات الدعم التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين؛ تماشياً مع خطط التنمية الوطنية.

عقود عمل فورية

وشهد الملتقى توقيع عقود عمل فورية لعدد من منشآت القطاع الخاص، ويستهدف الملتقى منشآت القطاع الخاص والباحثين عن عمل وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمـال، كما يهدف إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين بسوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيع تمثال طائر تويتر بـ 100 ألف...
تكنولوجيا

بيع تمثال طائر تويتر بـ 100 ألف...

تكنولوجيا
جراحة الـ 3 ساعات تنقذ حياة مريضة...
السعودية اليوم

جراحة الـ 3 ساعات تنقذ حياة مريضة...

السعودية اليوم
سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال
الرياضة

سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال

الرياضة
شهامة طبيب مصري أثناء حريق مستشفى المطرية
العالم

شهامة طبيب مصري أثناء حريق مستشفى المطرية

العالم
ألمانيا: الناتو لا يجب أن يكون جزءًا...
تقارير

ألمانيا: الناتو لا يجب أن يكون جزءًا...

تقارير
اختبار الرخصة المهنية التخصصي غدًا
أخبار رئيسية

اختبار الرخصة المهنية التخصصي غدًا

أخبار رئيسية
زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين...
السعودية اليوم

زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين...

السعودية اليوم
أول تعليق من سعود بن سلمان بعد...
الرياضة

أول تعليق من سعود بن سلمان بعد...

الرياضة