علي بن رفعان لقاتل ابنه في مجلس العزاء: أنت في حمايتي

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قال المواطن علي بن رفعان: إنه سمع بحضور رجل للعزاء ووجه له السلام ليخبره الرجل بأنه قاتل ابنه، وما إن سمعه الشباب حتى تجمع الحاضرون حوله، ولكنه قام باحتضان الرجل الذي كان يحمل مسدسًا في يده وأخذه منه.
فيديو | العم "علي بن رفعان" يحمي قاتل ابنه في مجلس العزاء ويقول لـ #الراصد: حضر القاتل بمسدسه وكنت أحميه من جميع الحاضرين حتى سلمناه لجهات الاختصاص pic.twitter.com/7fYMhidbXCقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) February 15, 2023
وأوضح علي بن رفعان لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” أنه خلال احتضانه لقاتل ابنه قال له: “إن حماني الله وأنا معاك فأنت في حمايتي”، مبررًا زعل أبناء عمومته لمقتل ابنه، وظل معه حتى جاءت الدوريات ومنعهم من الركوب معه وركب معه حتى لا يحدث له شيء.