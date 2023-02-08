علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي

تمكن التونسي علي معلول من تقليص الفارق لـ الأهلي المصري بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ66 في شباك ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحصل المارد الأحمر على ركلة جزاء بعد عرقلة كامافينجا للاعب حسين الشحات.