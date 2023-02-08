علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي

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تمكن التونسي علي معلول من تقليص الفارق لـ الأهلي المصري بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ66 في شباك ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
د65' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق علي معلولقد يهمّك أيضاً
ريال مدريد 2 × 1 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/8u81eMbhOo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023
وتحصل المارد الأحمر على ركلة جزاء بعد عرقلة كامافينجا للاعب حسين الشحات.