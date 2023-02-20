عمق الزلزال الأخير في هاطاي التركية 10 أمتار

كشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاطاي التركية 10 أمتار.

تفاصيل الزلزال

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الإثنين، وشعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين.

وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وسائل الإعلام التركي، وقوع أضرار جديدة بعد الزلزال الأخير في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.

انهيار مبانٍ

وأضافت : أن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في أنطاكيا.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.