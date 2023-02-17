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عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم Icon أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية Icon رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي Icon إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين Icon الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو Icon مقترح بالإكثار من المصليات في المنتزهات والروضات Icon النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري Icon هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة Icon رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا  Icon الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي Icon

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عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم
المواطن - فريق التحرير

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ذكر الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة، رئيس الفريق الطبي المعالج في جراحات السمنة والمناظير المتقدمة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عن إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر “46” عاماً، وزنه “206” كجم، من السمنة المفرطة ومضاعفتها، وهو مصاب أيضاً بضعف في عضلة القلب مع معدل ضخ لا يتجاوز نسبة 45 %.

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الحالة الصحية

وأوضح الشهراني أن السمنة الحادة تسببت في إصابة المريض بأمراض مزمنة، كالارتفاع الحاد بضغط الدم غير المستجيب للأدوية، وكذلك ارتفاع معدل السكري التراكمي، وانقطاع التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى أنه شبه مقعد عن الحركة، بسبب ضغط الوزن الشديد على المفاصل مع آلام في أسفل الظهر والحوض ومفاصل الركبتين، حد أنه لم يعد قادراً على ممارسة الأنشطة اليومية والعملية.

وقال د. عبدالوهاب أن المريض حاول التخلص مع السمنة عبر الإلتزام ببرامج للحمية والرياضة، لكنها لم تتكلل بالنجاح، وذكر المريض أنه راجع عددا من المستشفيات وتم الاعتذار له عن إجراء العملية بسبب مشاكل القلب المزمنة التي يعاني منها، ومع تأخره في تلقي العلاج اللازم تزايد وزنه بشكل ملحوظ وارتفعت حدة المضاعفات وأحالت حياته إلى معاناة مستمرة.

خطة علاجية متكاملة

واستطرد: إن الفريق الطبي الذي ضم طيفاً واسعاً من التخصصات، أخضع المريض لحزمة من الفحوصات والتحاليل الطبية، وقام بتقييم حالته العامة وأهليته للعملية، ووضع خطة علاجية متكاملة ومناسبة لمثل هذه الحالات المعقدة، وبعد تجهيز المريض من قبل إستشاري القلب والتخدير، أجريت له عملية “تكميم المعدة بالمنظار”، تحت إشراف طاقم مخصص لمثل هذه الحالات، فضلاً عن إستخدام أدوات متخصصة لمثل هذه الأوزان العالية للتمكن من الوصول للمعدة بشكل مناسب وكذلك استخدام أجهزة عالية التطور.

العملية استغرقت 60 دقيقة

وأوضح د. عبدالوهاب أن هذه العملية الثالثة التي يجريها الفريق الطبي المعالج بالمستشفى لحالات بوزن تجاوز “200” كجم، وجميعها خضعت لعمليات “تكيميم معدة بالمنظار” ناجحة.

وفي الختام قال د. عبدالوهاب أن العملية استغرقت 60 دقيقة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وانتهت بدون أية مضاعفات ولله الحمد، نقل بعدها المريض للعناية المركزه لمدة 24 ساعة لكونه مريض قلب، وأبانت مؤشراته الحيوية بعد ساعات من العملية تحسناً كبيراً في حالته، وفي اليوم التالي نقل لجناح التنويم وغادر المستشفى بعد 48 ساعة من العملية وهو بوضع صحي مستقر، مضيفاً أن كافة المعطيات تشير إلى أن وزنه سيتناقص بمعدل صحي إلى أن يصل للوزن المثالي في الوقت المحدد، في حال التزم بالبرنامج الغذائي الخاص الذي وضعه له الفريق الطبي.

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