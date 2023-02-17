عهود الفارس تزور معرض للمجد والعلياء ضمن فعاليات يوم التأسيس

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زارت وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس المعرض الفني للمجد والعلياء، والذي يُنظمه مكتب التعليم بالنسيم بمعهد الأمل للصم ضمن فعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس والذي حظي بمشاركة قيادات الإدارة والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.
وشاركت الدكتورة عهود الفارس الطلاب والطالبات وأسرهم الفعاليات المصاحبة للمعرض، واطلعت على إبداعات الطلبة الفنية من التعليم العام والتربية الخاصة وأبدت إعجابها بما شاهدته من لوحات وأعمال فنية مميزة.
وتجوّلت وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يرافقها المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض والحضور على أجنحة المعرض المختلفة التي شملت الرسم والتصوير التشكيلي والخزف والطباعة والتركيب والنسيج والسجاد، إضافة إلى الخط العربي والزخرفة ومجال الفن والتصوير الرقمي، كما شاهدت والحضور العرض المباشر للفن الرقمي.