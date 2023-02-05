عواصم تصبح الأكثر جذبًا للمبرمجين حول العالم

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أعلنت إدارة تكنولوجيا المعلومات في موسكو أن العديد من العواصم حول العالم أصبحت من بين أكثر المدن التي يفضلها المبرمجون والمطورون للعمل.
وقال رئيس قسم التحليلات في الإدارة، إيفان بوتوريلين: أجرت إدارتنا دراسة حول أكثر المدن العالمية الكبرى اجتذابًا للمبرمجين والمطورين، ودخلت موسكو في المراكز الخمسة الأولى بالنسبة لهذه المدن.
وأشار بوتوريلين إلى أن الدراسة ضمت 12 مدينة كبرى حول العالم، وتمت مقارنة المدن على أساس 47 مؤشرًا مختلفًا يتعلق بمجالات الحياة والعمل، وتمت في الدرجة الأولى مراعاة المؤشرات التي تؤثر على العمل في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.
واحتلت موسكو المرتبة الرابعة من بين أكثر 5 مدن عالمية اجتذابًا للمطورين، وحصلت على 33.5 نقطة من أصل 47 في تقييمات التصنيف، وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضًا سان فرانسيسكو وأوستن وسنغافورة وتل أبيب.
وأشارت الإحصائيات أيضًا إلى أن أكثر من 61% من العاملين في مجالات البرمجة في موسكو كانوا راضين تمامًا عن عملهم في المدينة، ونحو 34% راضين جزئيًا، ومعظم المبرمجين في المدينة لديهم رضى عام عن رواتبهم وطبيعة عملهم في هذا المجال.