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عوالق ترابية على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً

2023-02-03 الساعة 11:59
عوالق ترابية على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساء.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة. كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

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 سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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