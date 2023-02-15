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عطل فني مفاجئ في التطبيق

عودة تويتر للعمل بعد تعطل لنصف ساعة بالشرق الأوسط

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
عودة تويتر للعمل بعد تعطل لنصف ساعة بالشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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عاد تطبيق تويتر للعمل بعد تعطله لنحو نصف ساعة في عدد من دول الشرق الأوسط.

عطل فني مفاجئ

وفي وقت سابق أبلغ مجموعة من المستخدمين في دول الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، عن وجود عطل فني مفاجئ في التطبيق.

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ويرأس المنصة العملاقة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي يُعد ثاني أغنى شخص في العالم بصافي ثروة تقدر بـ179 مليار دولار، حسب بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بتاريخ 12 فبراير 2023.

وإيلون ماسك هو رجل أعمال ومستثمر ومخترع وملياردير أمريكي من أصل جنوب أفريقي، وأيضًا هو المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في شركة SpaceX، ومدير تنفيذي ومهندس منتج لشركة Tesla، المالك والرئيس التنفيذي لشركة Twitter، ومؤسس شركة Boring، وكذلك المؤسس المشارك لشركة Neuralink و OpenAI.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، اليوم الأربعاء: إنه عند الاقتراب من أواخر 2023 سيكون “الوقت مناسبًا” لإيجاد شخص آخر لإدارة “تويتر”، وهو وقت توقع أن يستقر فيه وضع منصة التواصل الاجتماعي.

وأضاف ماسك في تصريحات أدلى بها عن بُعد خلال القمة العالمية للحكومات في دبي لدى سؤاله عن اختيار رئيس تنفيذي جديد لـ “تويتر” وموعد تعيينه: “أعتقد أنني بحاجة إلى إيصال المنظمة لوضع مستقر والتأكد من أنها في موقف مالي قوي وأن خريطة طريق المنتج مرسومة بشكل واضح”.

 

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