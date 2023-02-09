“عِلم” تعلن عن استثمارها في 5 شركات محلية ودولية ناشئة

أعلنت “عِلم”، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، عن استثمارها في 5 شركات ناشئة محلية ودولية بقيمة إجمالية تتجاوز 49 مليون ريال، حيث شملت الصفقات الدولية شركتي 525K وKlaim، فيما تضمنت الصفقات المحلية شركات “سيارة” و”تلقاني” و”كاريفر”.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خطط الشركة للنمو والتوسع في أسواقٍ جديدة وتعزيز مسارات الدخل من خلال توفير الخدمات للشركات من مختلف قطاعات الأعمال، فضلًا عن استراتيجيتها لتوسيع قاعدتها الاستثمارية، والتزامها بدعم الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب الشركات الكُبرى. وتسعى “عِلم” إلى المساهمة في بناء منظومة ريادة الأعمال والابتكار.

استثمارات واعدة

وقال المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة “عِلم”، ماجد بن سعد العريفي: “نحرص في “عِلم” على تعزيز نجاح الشركات الناشئة والواعدة وتمكين نمو بيئة الأعمال في المملكة من خلال توظيف قدراتنا وإمكاناتنا الرائدة لتوفير الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وتزويدهم بالمقوِّمات اللازمة للانطلاق نحو مسيرة النمو والنجاح وتعزيز حضورهم الاستراتيجي في الأسواق. كما نعمل على دعم إطلاق المشاريع الجديدة القائمة على التكنولوجيا والابتكار من خلال المشاركة المباشرة برأس المال، بما يساهم في تنمية العوائد الاستثمارية المشتركة وزيادة عائدات الشركة والمردود المالي لأصحاب المشاريع. وشمل نطاق استثمارات “عِلم” مجالًا واسعًا من المشاريع والشركات الريادية المحلية والإقليمية والعالمية خلال السنوات القليلة الماضية، ونتطلَّع قدمًا إلى مواصلة النمو وتمهيد طريق النجاح أمام المزيد من الشركات الريادية ودعم رواد الأعمال في تنمية شركاتهم من خلال الاستثمار المالي وتعزيز الجوانب الاستراتيجية، والمشاركة في رأس المال ودعم الخبرة التقنية والعمل”.

وتضمُّ قائمة الشركات التي استثمرت فيها على المستوى الدولي شركة 525K التي تتخصص في هندسة ومواءمة سلاسل الإمداد بشكل كامل عبر نظم وحلول تقنية متقدمة تحقق أقصى كفاءة لمصلحة أطراف العمليات اللوجستية باختلاف أدوارهم والقطاعات التي يعملون بها، وشركة Klaim، التي تقدم خدماتها المالية لمزودي خدمات الرعاية الصحية من خلال منصة إلكترونية تتولى إدارة المطالبات بسهولة وشفافية، مع ضمان تقليل النفقات والحد من المتاعب الإدارية. وتهدف الشركة إلى مساعدة مزودي خدمات الرعاية الصحية على إدارة المدفوعات والمصاريف وحل مشاكل الدفعات المالية المتأخرة من أجل تحسين السيولة النقدية. كما تسعى الشركة إلى ضمان الكفاءة والشفافية فيما يتعلق بالإيرادات المرتبطة بمطالبات التعويض بدءًا من التعيين وصولًا إلى التسوية النقدية، مما يساعد على زيادة إيراداتها من خلال تقليل وقت معالجة المطالبات والحد من الأخطاء وتسريع الدفع.

تطبيق تلقاني

وعلى المستوى المحلي، استثمرت “عِلم” في تطبيق “تلقاني” لتأجير السيارات، الذي يجمع أكثر من 50 شركة تأجير سيارات ويعرض آلاف السيارات بأسعار منافسة، مع تقديم خدمات متنوعة مثل توصيل السيارات للعميل وخدمة الاشتراكات لفترات طويلة؛ واستثمرت أيضاً في “كاريفر”، النظام السحابي المتكامل لإدارة عمليات صيانة أسطول المركبات، والذي يعزز كفاءتها من خلال تنظيم عمليات الصيانة وتسريعها والحد من الأخطاء. كما استثمرت “عِلم” في تطبيق “سيارة” الذي يبيع سيارات مستعملة مضمونة أونلاين مع إيصالها لمنزل العميل في أي مكان في المملكة، ويقوم تطبيق “سيارة” بفحص جميع السيارات المستعملة المعروضة وتقديم ضمان شامل لمدة سنة للسيارة بالإضافة إلى ضمان الاسترداد المجاني خلال 10 أيام لأي سيارة مستعملة ولأي سبب من الأسباب.

وتتمثَّل رؤية شركة “عِلم” في المساهمة في تمكين النمو الاقتصادي في المملكة ودفع عجلة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي من خلال توفير الحلول والخدمات الرقمية الرائدة في مختلف القطاعات. وتسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق وتوسيع نطاق استثماراتها وشراكاتها محليًا وعالميًا.