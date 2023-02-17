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أسفرت العملية عن إصابة 4 جنود أمريكيين

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي في سوريا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي في سوريا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم الجمعة، عن مقتل قائد كبير في تنظيم داعش الإرهابي في غارة بمروحية شمال شرقي سوريا.

 

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القيادي حمزة الحمصي

وأردفت أن العملية نجحت بقتل القيادي في داعش حمزة الحمصي، مشيرة إلى إصابة 4 جنود أمريكيين جراء الغارة في سوريا.

وكان التنظيم قد استغل الفوضى الحاصلة جراء الزلزال في الأيام الماضية، حيث شن هجومًا في 12 فبراير الجاري وأسفر عن مقتل عشرة مدنيين، إضافة إلى عنصر من قوات النظام وسط سوريا.

استغل فوضى الزلزال

وبحسب المرصد حينها، فإن التنظيم هاجم نحو 75 شخصًا بينما كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي.

ومنذ إعلان القضاء على داعش عام 2019 وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم المتطرف إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرقًا) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ويستغل التنظيم، وفق المرصد، خروج سكان المناطق الريفية النائية في وسط سوريا من أجل جمع الكمأة، تمهيدًا لبيعها، من أجل شن هجمات ضدهم.

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