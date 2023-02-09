غرامة 60 ألف دولار لبريطاني حوّل ملعبًا مهجورًا لأرض مزروعة

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يواجه مواطن بريطاني غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار أمريكي)، وذلك بعد أن زرع بضع أشجار في أرض مهجورة قرب منزله في محاولة منه لتجميل المنطقة وتحسين المشهد الذي يراه يوميًّا عندما يغادر منزله ويعود إليه.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن رجلًا يُدعى سيمون مارتن (43 عامًا) يواجه هذه الغرامة الباهظة بعد أن حوّل ملعبًا مهجورًا إلى أرض مزروعة يستخدمها هو وجيرانه بالقرب من منزله في مقاطعة “ويلز” غربي بريطانيا، وفقًا للعربية نت.
ويقول مارتن: إنه حوّل منطقة اللعب المهجورة إلى مساحة يستخدمها هو وجيرانه بعد أن نمت الأعشاب الضارة في المكان، وكانت السلطات المحلية قد أغلقت الملعب قبل 15 عامًا.
وبذل مارتن مجهودًا كبيرًا في استصلاح الملعب المهجور منذ 15 عامًا وتحويله إلى حديقة جميلة، حيث أحضر طبقة تربة علوية لمساعدة النباتات على النمو، وبدأ بزراعة قطعة الأرض، إلا أنه فوجئ بأن عمال المجلس البلدي أخبروه بأنه يواجه غرامة كبيرة ما لم يقم بإزالة كومة كبيرة من النفايات من الموقع.
وعلق مارتن: “أحاول أن أفعل القليل من الخير. أريد أن أجعلها أفضل”.